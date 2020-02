Cereali, semi e farine. Nei primi 11 mesi dell’anno aumentano le importazioni. L’export cresce nel valore ma non nella quantità

Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 11

mesi del 2019 sono aumentate nelle quantità di 464.500 tonnellate (+2,4%) e nei valori di

264 milioni di Euro (+5,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel comparto dei cereali in granella, a fronte di una riduzione delle importazioni di grano

tenero (-671.000 t), orzo (-81.000 t) ed avena (-11.000 t), si registra un incremento degli

arrivi di granturco (+606.000 t), grano duro (+538.000 t) e agli altri cereali minori (+11.000 t). In evidenza anche l’import di riso (considerato nel complesso tra riso lavorato,

semigreggio e rotture di riso) in aumento di 42.000 tonnellate (+25%). Aumentano gli arrivi dei semi e frutti oleosi (+411.500 tonnellate, di cui +439.000 t di semi di soia), mentre si riducono le importazioni di farine proteiche (-258.000 t, di cui -200.000 t di farina di soia).

Gennaio – Novembre

Import 2 0 1 9 2 0 1 8 Tonn. Milioni di

Euro Tonn. Milioni di

Euro – GRANO TENERO 4.524.748 915,0 5.195.287 990,0 – GRANO DURO 2.226.946 576,9 1.688.584 435,7 – MAIS 5.748.969 1.004,7 5.143.260 904,8 – ORZO 459.638 86,3 540.382 98,6 – AVENA 17.737 4,9 28.616 6,9 – ALTRI CEREALI 133.665 45,2 122.375 41,3 – RISO 211.140 144,9 169.040 122,9 – TRASFORMATI+SOSTITUTIVI 1.154.674 363,6 1.286.395 365,6 – MANGIMI A BASE DI CEREALI 393.540 583,3 372.853 515,8 – di cui alimenti per cani e gatti 298.431 497,1 272.064 420,9 – CRUSCA 47.432 10,6 60.971 11,6 TOTALE CEREALI 14.918.489 3.735,4 14.607.762 3.493,3

– FARINE PROTEICHE E VEGETALI 2.409.718 703,9 2.667.434 792,3 – SEMI E FRUTTI OLEOSI 2.402.016 906,3 1.990.535 796,3 TOTALE SEMI E FARINE 4.811.734 1.610,2 4.657.968 1.588,7

TOTALE COMPLESSIVO IMPORT 19.730.223 5.345,9 19.265.730 5.082,0

(Elaborazione Anacer base dati Istat)

Le esportazioni dall’Italia dei principali prodotti del settore nei primi 11 mesi del 2019 sono

risultate in diminuzione nelle quantità di 31.000 t (-0,8%) ed in aumento nei valori di 156

milioni di Euro (+4,9%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra i prodotti presi in esame risultano in calo le vendite all’estero soprattutto di cereali in granella (-96.000 t, di cui -104.000 t di grano duro), semola di grano duro (-30.000 t) e riso (-45.000 t considerato nel complesso tra risone, riso semigreggio, lavorato e rotture di riso). Per contro aumentano raggiungendo il livello record per il periodo, sia le esportazioni di pasta (+6%), che di mangimi a base di cereali (+8,6%). In aumento anche le esportazioni di farina di grano tenero (+4,4%) e dei prodotti trasformati (+0,7% t).

Gennaio – Novembre

Export 2 0 1 9 2 0 1 8 Tonn. Milioni di

Euro Tonn. Milioni di

Euro – CEREALI IN GRANELLA 112.757 79,2 208.520 88,4 – RISO 620.359 502,8 665.188 484,0 – FARINA DI GRANO TENERO 177.899 103,3 170.357 93,5 – SEMOLA DI GRANO DURO 97.729 49,2 127.983 57,3 – TRASFORMATI+SOSTITUTIVI 946.198 420,7 939.626 418,7 – PASTE ALIMENTARI 1.795.494 1.768,3 1.693.111 1.659,5 – MANGIMI A BASE DI CEREALI 299.092 380,2 275.427 346,7 TOTALE 4.049.528 3.303,7 4.080.212 3.148,2

(Elaborazione Anacer base dati Istat)

* * *

SALDO VALUTARIO DELL’IMPORT/EXPORT DEL SETTORE

NEI PRIMI UNDICI MESI DEL 2019

2019 2018

Milioni di €

– 5.345,9 Milioni di €

– 5.082,0 – IMPORT DI CEREALI E DERIVATI

– EXPORT DI CEREALI E DERIVATI +3.303,7

———–

-2.042,2 + 3.148,2

———–

-1.933,8 SALDO

I movimenti valutari relativi all’import/export del settore hanno comportato nei primi undici

mesi del 2019 un esborso di valuta pari a 5.345,9 milioni di Euro (5.082,0 nel 2018) ed introiti per 3.303,7 milioni di Euro (3.148,2 nel 2018). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -2.042,2 milioni di Euro, contro -1.933,8 milioni di Euro nel 2018.