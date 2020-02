Emissioni allevamenti. Gallinella (M5S): performance Italia tra migliori d’Europa

“Gli allevamenti intensivi sono responsabili del 15% delle emissioni di gas serra nel nostro Pianeta: anidride carbonica, metano e protossido di azono riconducibili ad attività umana. Le stime mondiali del consumo di carne bovina prevedono un’impennata del 69% entro il 2050 ed è importante riconvertire le nostre filiere in chiave sostenibile”, afferma Filippo Gallinella, deputato del MoVimento 5 Stelle, Presidente della commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

“L’agricoltura italiana, incluso il settore zootecnico, è già a buon punto rispetto agli altri Paesi europei con un modello produttivo che, secondo gli ultimi dati CREA, produce solo il 7% delle emissioni totali italiane che sono totalmente riassorbite dalla stessa attività agricola”, prosegue Gallinella

“Ritengo ci sia ancora molto da fare per garantire crescita sostenibile dell’intero settore che in Italia conta oltre 250.000 addetti occupati nella filiera, tuttavia il nostro Paese dispone tra le più stringenti regole per quanto riguarda gli allevamenti, in materia di benessere animale e di monitoraggio degli animali. Un modello sia produttivo che alimentare che potrebbe essere esportato all’estero, che potrebbe essere da esempio ad altri Paesi. Per invertire la tendenza occorre intraprendere nuove direzioni che possano ridurre il consumo di carne, come suggerito dalla Fao che pone come obiettivo mondiale la riduzione del 50% del consumo entro il 2050, a fronte di una crescita del 20 % della produzione di legumi, ottimi per sostituire le proteine animali”, conclude il portavoce del MoVimento 5 Stelle.