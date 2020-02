Via alla Dicitura ‘Toscana’ per il Vino Nobile di Montepulciano. Rossi (Consorzio): più tutela e crescita mercati Nord America

Sarà pubblicato domani, 21 febbraio 2020, in Gazzetta ufficiale, il nuovo Disciplinare dei vini tutelati dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (Nobile, Rosso e Vin Santo) che prevede in particolare – sull’etichettatura – la dicitura Toscana. Due vantaggi in sintesi: fare chiarezza sulla provenienza del Nobile (Montepulciano e non l’Abruzzo e le sue produzioni) e avere una maggiore penetrazione sui mercati nordamericani in particolare, stimana in almeno il 20 per cento. In occasione della presentazione dell’annata 2019 a 5 stelle (LEGGI) ne abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Andrea Rossi.

