CUN uova. I prezzi della settimana dopo la riunione del 24 febbraio 2020

La Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo ha formulato oggi i seguenti prezzi:

uova allevate in gabbia arricchite in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 0,98

(+0,01); M – da 53 a 63 g. € 1,20 (+0,01); L – da 63 a 73 g. € 1,20 (+0,01).

uova allevate a terra in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 1,08 (0,00);

M – da 53 a 63 g. € 1,37 (+0,02); L – da 63 a 73 g. € 1,37 (+0,02).

Le uova in natura da consumo continuano a mostrare cenni di rialzo, con i prezzi che si attestano su 1,20 €/kg per quelle allevate in gabbie arricchite e 1,37 €/kg per il prodotto allevato a terra. Permane positivo il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita annua dell’11% per le uova allevate in gabbia arricchita e dell’8% per quelle allevate a terra.

Prodotto Prezzo 24/02/2020 (€/kg) Variazione rispetto alla precedente settimana (€/kg) Variazione rispetto al 2019 (€/kg) Uova allevate in gabbie arricchite in natura – M – da 53 a 63 g. 1,20 0,01 0,14 Uova allevate in gabbie arricchite in natura – L – da 63 a 73 g. 1,20 0,01 0,12 Uova allevate a terra in natura – M – da 53 a 63 g. 1,37 0,02 0,11 Uova allevate a terra in natura – L – da 63 a 73 g. 1,37 0,02 0,10

La Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo (CUN Uova) è istituita con Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto 31 marzo 2017, n.72 pubblicato sul sito internet del Mipaaf in data 5 ottobre 2018.

L’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nasce dall’esigenza di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato.