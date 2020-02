Coronavirus. Fiera di Vita in Campagna, sospesa edizione 2020

Viste le attuali ordinanze disposte dal Ministero della Salute alla luce dell’emergenza COVID–19, le misure di prevenzione in atto in diverse Regioni e i conseguenti impedimenti organizzativi, Edizioni L’Informatore Agrario, in qualità di organizzatore, comunica la sospensione della manifestazione Fiera di Vita in Campagna, prevista dal 27 al 29 marzo 2020, presso il Centro Fiera di Montichiari (Bs).

Sarà premura di Edizioni L’Informatore Agrario, in relazione all’evoluzione della situazione, comunicare il prima possibile le eventuali nuove date della rassegna.