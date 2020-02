Coronavirus. Rinviato il convegno di biodinamica a Firenze a data da destinarsi

Data la situazione di emergenza nel nostro paese, in via prudenziale, il Convegno Internazionale di biodinamica “Un’agricoltura di salute, ricerca, innovazione e formazione per il futuro della terra” previsto a Firenze dal 27 al 29 febbraio, è stato rinviato a data da destinarsi.

“Il rinvio del Convegno – spiega Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in Italia – vuole essere una misura precauzionale per contribuire alle azioni che si stanno portando avanti a livello nazionale e territoriale per la gestione dell’emergenza COVID-19, decisione che abbiamo ritenuto doverosa vista anche la portata internazionale del Convegno. Confidiamo di poter comunicare a breve la nuova data del convegno”.

