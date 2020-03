Esondazione fiumi: Cia Toscana risponde agli attacchi di WWF. Visione ideologica lontana da realtà

«Ancora una volta WWF Toscana sottovaluta le problematiche del settore agricolo evidenziando lacune conoscitive ed una visione ideologica ben lontana dalla realtà.

L’attacco alla Cia Toscana – che difende sempre gli agricoltori ed il territorio -, risulta insensato e denigratorio, e fa emergere che quanto da noi dichiarato nelle scorse settimane sul tema della gestione dei fiumi e torrenti non sia stato compreso o più probabilmente volutamente strumentalizzato». Ad affermarlo è la Cia Agricoltori Italiani della Toscana che risponde alla nota stampa di WWF Toscana in cui si attacca la stessa Cia regionale sul tema gestione fiumi e risorse idriche in Toscana, al centro di una lettera inviata al governatore Enrico Rossi e agli assessori ad agricoltura Marco Remaschi ed ambiente Federica Fratoni, nelle scorse settimane (Leggi il comunicato stampa)

«Insomma dopo il tema degli ungulati ora per WWF è la volta dei fiumi – prosegue Cia Toscana -: come abbiamo chiaramente e apertamente detto, non vogliamo deviare o dragare i fiumi, come è stato invece riportato da tale associazione ambientalista. Abbiamo chiesto, e siamo pronti a ripeterlo in ogni momento, che i corsi d’acqua devono essere regimati e gestiti in maniera tale da non creare inondazioni, e quindi che non vadano ad invadere i terreni e le coltivazioni, provocando ingenti danni economici e sociali alle aziende agricole ed alle popolazioni delle aree rurali. Ma può darsi che a qualcuno l’aspetto ‘socio-economico’ ed il valore reale della campagna sia sfuggito. Un conto è vivere il territorio – aggiunge Cia Toscana –, creando economia e limitando l’abbandono delle aree rurali con conseguenti ripercussioni ambientali; altro conto è l’ambientalismo da salotto che di certo non ci appartiene».

Infine – precisa la Cia – anche il dato contestato dei “100mila ettari di superficie agricola persi dalla Toscana nell’ultimo decennio” è un dato regionale ed ufficiale, facilmente verificabile.