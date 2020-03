Arresti funzionari Ispettorato agricoltura a Palermo. Mollame (M5S): fatto grave, giustizia faccia proprio corso

“Duole leggere che ci sarebbe il coinvolgimento di alcuni funzionari dell’Ispettorato per l’Agricoltura ed imprenditori nell’operazione compiuta questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo e che ha portato a 16 arresti.

Un fatto assai grave che rischia di aprire cupi scenari sul settore agroalimentare del nostro territorio. La giustizia farà certamente il suo corso. L’agricoltura in Sicilia rappresenta un settore primario, quello economicamente più rilevante.

Dietro questo segmento di mercato ci sono uomini e donne che lavorano duro per portare sulle tavole di tutto il mondo prodotti di straordinaria qualità e tenere alta la fama del nostro “brand” più apprezzato. Le nostre eccellenze non possono essere danneggiate da truffatori senza scrupoli. Per questo bisogna dedicare la massima attenzione alle procedure di erogazione dei fondi stanziati per l’agricoltura affinché questi possano dare la giusta linfa ad un mercato strategico; ciò per assicurarne il corretto, celere, produttivo e compiuto impiego”. Così il Senatore M5S e segretario della commissione agricoltura, Francesco Mollame.