Coronavirus. Agrofarma e Assofertilizzanti: comparto impegnato per garantire continuità produttiva della filiera agricola

Federchimica-Agrofarma e Federchimica-Assofertilizzanti esprimono il loro apprezzamento circa i provvedimenti del Governo per far fronte grave emergenza sanitaria da COVID-19 che il nostro Paese sta affrontando.

Le Associazioni confermano il massimo impegno delle Imprese del comparto a fianco di tutta la filiera e degli agricoltori, al fine di assicurare la continuità produttiva e di commercializzazione dei mezzi tecnici per l’agricoltura, nel totale rispetto delle norme igienico-sanitarie disposte dalle Autorità, per garantire il pieno approvvigionamento di derrate alimentari.

I fertilizzanti e gli agrofarmaci utilizzati in Italia sono autorizzati e registrati presso i Ministeri competenti per poter essere impiegati sulle colture a livello nazionale. Tali prodotti costituiscono per gli imprenditori agricoli uno strumento indispensabile per assicurare la massima produttività e il pieno soddisfacimento della richiesta alimentare che il nostro Paese sta affrontando e dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Con l’auspicio che l’attuale situazione emergenziale possa risolversi nel più breve tempo possibile, le Imprese ribadiscono la propria disponibilità a lavorare a fianco delle organizzazioni e delle imprese della filiera per far fronte alle esigenze che si potranno presentare.