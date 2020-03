Coronavirus. ‘Io non rinuncio alle tradizioni. Anche a tavola’. Appello video del ministro Bellanova a consumare italiano

Un messaggio video per “dire grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori della filiera agroalimentare italiana, alle tante donne e uomini che stanno lavorando per assicurare a tutti noi cibo sano e di qualità”.

E’ quello pubblicato stamane sulla pagina fb della ministra Teresa Bellanova, che chiede ai cittadini di fare la spesa seguendo le regole di sicurezza, comprare italiano, non rinunciare alle tradizioni.

“Tra poche settimane sarà Pasqua”, ricorda infatti Bellanova che lancia un messaggio forte: “Io non rinuncio alla Tradizione. Anche a tavola”.

Con queste parole la Ministra, che lancia hashtag #iononrinuncioalletradizioni, si rivolge alla grande distribuzione per un appello: “In queste ore”, dice, “sta svolgendo un compito importante per la sicurezza alimentare e per questo dico: acquistate ancora piu’ prodotti italiani, assicurate anche la presenza nei vostri negozi dei prodotti della tradizione pasquale”.

“Oggi più che mai”, conclude la Ministra Bellanova, “facciamo sentire l’orgoglio di essere uniti, anche quando facciamo la spesa. Noi siamo L’Italia. L’Italia fa bene. E non rinuncia alle tradizioni”.