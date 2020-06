AgRIPARTENZA. Chianina, fiducia nella fase 3

Guardare al futuro con ottimismo e continuare, quotidianamente il duro lavoro di allevamento e cura di una delle razze più pregiate di carne che fa parlare di Siena e della Toscana in tutto il mondo. E’ la razza Chianina, una delle più antiche conosciuta già 2mila anni fa. Al confine sud tra Toscana e Umbria, sorge l’azienda agraria Abbadia da tempo dedita all’allevamento, al benessere e alla riproduzione di questi pregiati bovini e alla loro commercializzazione in Italia e all’estero. Un fiorente mercato che, nel corso nel tempo ha fronteggiato le più disparate avversità. Il 2020 è stato l’anno della pandemia da Coronavirus, che, come in ogni altro settore agricolo, ha fatto sentire i suoi effetti. Ha significato fronteggiare il calo drastico di turisti presenti nelle terre di Siena, la chiusura di mense e ristoranti e richiesta dei consumatori in forte diminuzione. Ne parliamo con Nicola Ciuffi (Azienda Agraria Abbadia)

