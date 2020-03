Coronavirus. In Veneto gli agriturismi possono fare consegne a domicilio. Accolte richieste Cia

Gli agriturismi potranno consegnare a domicilio la spesa di prodotti agricoli e pasti preconfezionati. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Turismo Federico Caner al presidente di Cia Veneto Gianmichele Passarini, che qualche giorno fa – il 17 marzo scorso – aveva chiesto alla Regione di derogare la legge sugli agriturismi.

“Vista la disponibilità – scrive Caner – delle aziende agrituristiche e di quelle autorizzate alla vendita diretta (prodotti coltivati in proprio) per l’eventuale consegna a domicilio della spesa o anche di pasti preconfezionati, si ritiene – in considerazione della legislazione regionale in materia di agriturismo, debba ritenersi temporaneamente sospeso e che sia temporaneamente ammessa l’attività di consegna”.

“Siamo grati alla Regione per questa decisione – commenta Passarini – perché permetterà alle aziende agrituristiche della nostro territorio di riprendere l’attività, fornendo alle famiglie venete prodotti freschi e piatti cucinati secondo la nostra tradizione. Aggiungeremo subito i nostri agriturismi disponibili al portale iprodottidalcampoallatavola.cia.it, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta in ogni angolo del Veneto”.