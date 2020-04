Coronavirus. Confai Mantova distribuisce le mascherine ai propri associati

Confai Mantova ha avviato la distribuzione di mascherine per la protezione dei lavoratori, che in questi giorni stanno lavorando nei campi.

“Abbiamo a disposizione un primo stock di qualche migliaio di pezzi e le forniremo a tutte le imprese associate che ne faranno richiesta – dichiara Marco Speziali, presidente dell’organizzazione -. In questa fase di emergenza per il Coronavirus, gli agromeccanici continuano a prestare la propria opera in un settore strategico per la Patria. Fermarsi significherebbe fermare l’agricoltura. Addio ai raccolti e al Made in Italy agroalimentare”.

Confai Mantova, da sempre in prima linea per la sicurezza e la salute dei propri associati e dei loro lavoratori, ribadisce l’invito a imprenditori, dipendenti e collaboratori di proteggersi e a operare in campo con la massima cautela.