Toscana #adottaunproduttoretoscano aderisce anche l’assessore Marco Remaschi

Anche l’assessore all’agricoltura della Toscana Marco Remaschi aderisce all’iniziativa #adottaunproduttoretoscano (oppure #ioadottounproduttoretoscano), lanciata pochi giorni fa da Luisanna Messeri, cuoca toscana diventata nota per le sue apparizioni a programmi televisivi. Un’occasione per Remaschi per ribadire l’invito, già lanciato alcuni giorni fa, a scegliere prodotti toscani quando si va a fare la spesa.

In tempi di coronavirus. “È importante – ha detto l’assessore – che ognuno di noi abbia comportamenti intelligenti, che siano conseguenti al momento di grave crisi che ognuno di noi vive. Il mio invito è quello ad adottare un produttore toscano, in un momento così critico e complicato in cui tutto il settore agroalimentare viene chiamato a dare risposte in termini di cibo salubre. Credo che sia molto importante che ognuno di noi faccia questo ragionamento quando si reca a fare la spesa. Adottiamo tutti un produttore toscano”.

Per aderire all’iniziativa sui social gli hashtag sono #ioadottounproduttoretoscano o #adottaunproduttoretoscano