Centinaio (Lega), bene firma protocollo export riso italiano in Cina

“Con la firma che il nostro ambasciatore a Pechino Luca Ferrari ha apposto al protocollo per l’export di riso italiano in Cina, e della quale lo ringraziamo, giungono a termine progetti a cui, quando ero ministro avevo dedicato la mia azione politica e il mio interessamento. Dietro il riso italiano, c’è una intera filiera che valorizza un’eccellenza italiana e la diffonde nel mondo. Bene così, questo accordo sia da esempio per altri comparti: solo sostenendo i nostri prodotti di punta e ripartendo da questi potremo rilanciare il nostro impareggiabile enogastronomico”. Lo ha detto il senatore della Lega Gian Marco Centinaio in una nota congiunta con i senatori, sempre leghisti, Gianpaolo Vallardi e Giorgio Maria Bergesio.

