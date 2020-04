DPCM 10 aprile. Produzione macchine agricole e attività forestali silvicolturali verso la riapertura

In vista del nuovo DPCM atteso per il pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, potrebbero essere riaperte le aziende forestali, industria del legno, imprese per la fabbricazione di macchine agricole, commercio di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura, manutentori del paesaggio e del verde pubblico e potrebbero riprendere a lavorare già da martedì 14 aprile.

Lo anticipa la Cia Agricoltori Italiani. È questo il risultato del lavoro di concertazione portato avanti anche da Cia-Agricoltori Italiani con il Governo, che sembrerebbe avere allargato nel nuovo dpcm, di prossima presentazione, la lista di attività consentite in questo momento di emergenza.

Le restrizioni per molte aziende restano ma, grazie anche all’impegno di Cia-Agricoltori Italiani, altre attività legate all’agricoltura e alla silvicoltura potranno riprendere la strada verso la normalità.

“Si tratta di un risultato politicamente molto importante che consente a molte aziende agricole di ricominciare dopo tanti giorni di stop forzato – ha sottolineato il Presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino -. Adesso ci auguriamo di poter risolvere altri problemi importanti a partire dall’impellente richiesta di manodopera per i prossimi e imminenti lavori nei campi’’.