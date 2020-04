Carlo Bonomi eletto presidente Confindustria. Gli auguri di buon lavoro dell’agricoltura italiana

Congratulazioni a Carlo Bonomi per la designazione a prossimo presidente di Confindustria. In un momento storico particolarmente difficile, le imprese sono chiamate a una responsabilità ancora maggiore. Il ruolo delle associazioni sarà fondamentale per far ripartire il Paese, superata la pandemia. Su questa linea, Confagricoltura intende continuare il proficuo dialogo instaurato nel corso degli anni con Confindustria, rafforzando le sinergie per uscire prima possibile dalla crisi.

Copagri – “Inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, designato al vertice della Confederazione generale dell’industria italiana, che avrà il difficile compito di traghettare il mondo delle imprese nel percorso che farà seguito alla fine della pandemia causata dal COVID-19, o Coronavirus, che ha gravemente danneggiato la produttività del Paese. Ci rendiamo disponibili sin da ora a portare avanti il proficuo rapporto instaurato nel corso degli anni”. Così il presidente della Copagri Franco Verrascina al termine del vertice del Consiglio generale della Confindustria, che con voto telematico ha designato il suo 31^ presidente, successore del presidente uscente Vincenzo Boccia, che ora dovrà passare il vaglio dell’assemblea dei delegati del 20 maggio.

IL COMUNICATO STAMPA DI CONFINDUSTRIA – Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna nulla. Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare Quaglia. Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del Presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31° presidente di Confindustria. Il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.