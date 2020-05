Regolarizzazioni migranti per manodopera nei campi. Maggioranza divisa, Bellanova valuta dimissioni: Non sono qui per fare tappezzeria

“Questa non è una battaglia strumentale perché queste persone non votano. In questo Paese anche in questa fase di crisi tanti guardano al consenso; per quanto mi riguarda è motivo di permanenza nel Governo”. A sottolinearlo è la ministra Teresa Bellanova questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io su Radio 1 Rai, dopo che, all’interno della maggioranza, una parte del Movimento 5 Stelle si è detto nettamente contraria alla proposta della Bellanova di regolarizzazione dei migranti.

“Io non ho accettato l’incarico al Ministero per fare tappezzeria – ha precisato la Bellanova -. Ci sono delle questioni, come quella dei migranti sul nostro territorio, che non si sono mai volute affrontare o che si è affrontato in modo sbagliato. Oggi siamo in una fase in cui queste persone stanno in Italia e non possono andare da nessuna parte. C’è un problema di lavoro e c’è un problema sanitario perché queste persone stanno nei ghetti. Ce ne facciamo carico?”.