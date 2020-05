AgRIPARTENZA, l’agricoltura senese si racconta e guarda al rilancio dopo il coronavirus

Sono stati mesi difficili, il coronavirus ha mostrato il suo volto più terrificante nell’emergenza sanitaria ma anche il suo aspetto più subdolo nelle ricadute economiche. L’agricoltura, nella provincia di Siena come nel resto d’Italia, non è stata esente dalle pesanti conseguenze finanziarie. Molte aziende sono state messe in ginocchio, da quelle produttrici di vino agli agriturismi, da quelle cerealicole agli allevamenti di bovini e ovini.

Ora è il momento della ripartenza. E’ la fase dove ogni azienda si gioca il futuro leggendo un domani che, oggi, presenta tutta la sua incertezza.

E’ la fase che vogliamo raccontarvi. In che modo? Con quello più efficace e diretto: dando la parola agli agricoltori affinché la loro voce possa non rimanere inascoltata e le loro speranze, il loro lavoro e le loro storie possano tornare protagonisti di una terra conosciuta in tutto il mondo per le eccellenze agroalimentari, per l’attaccamento al territorio, alle tradizioni, dotata di immensa determinazione .

Da oggi parte il racconto di “AgRIPARTENZA”