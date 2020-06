PMI alimentare, approvate le piattaforme di rinnovo del CcnlUnionalimentari – Confapi

Il Coordinamento nazionale di Fai, Flai e Uila ha approvato all’unanimità la piattaforma di rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, in scadenza il prossimo 30 giugno, che interessa circa trentamila lavoratrici e lavoratori, per i quali sono stati chiesti un aumento salariale di 205 euro nel quadriennio e misure innovative in materia di welfare, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Fai Flai Uila auspicano un rapido avvio delle trattative che consenta di incrementare le tutele e i salari delle lavoratrici e dei lavoratori di questo importante comparto.

