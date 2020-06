Xylella. Centinaio (Lega): Piano monitoraggio nel caos. Premier e Pd pugliese incapaci. Concretizzare mio decreto

“Piano di monitoraggio sulla Xylella nel caos, incomprensioni tra enti, ritardi. E intanto danni e perdite allarmanti. Governo, Regione e Pd sono responsabili di un immobilismo che sta distruggendo la filiera olivicola del territorio.

E per fortuna che premier, ministro, sottosegretario, presidente Agea, capogruppo in commissione, del Pd, al Parlamento Europeo, sono tutti pugliesi. Sarebbe bastato concretizzare il mio decreto emergenza sulla Xylella, ma l’incapacità espressa dai politici di maggioranza, in Puglia, al governo, e in Europa, è imbarazzante. Dovranno rendere conto agli agricoltori. L’agricoltura pugliese, e italiana, non può pagare per le inadeguatezza di certi personaggi, totalmente slegati dalle esigenze del settore”. Così il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, ex ministro all’Agricoltura