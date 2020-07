Mele del Trentino sono ufficialmente IGP. Italia raggiunge 303 Indicazioni Geografiche del Food

Si aggiunge una nuova IG Food italiana nel registro europeo: uscito nella Gazzetta ufficiale Europea ( GUUE L 206 del 30/06/2020 ) il prodotto Mele del Trentino IGP appartenente alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Pubblicata infatti dalla Commissione Europea l’iscrizione della Denominazione di Origine Protetta che fa arrivare l’Italia a 303 specialità Food ad Indicazione Geografica.

Con la registrazione del nuovo prodotto, l’Europa raggiunge quota 1.453 IG Food – di cui 638 DOP, 752 IGP e 63 STG – ai quali si aggiungono i 27 prodotti nei paesi Extra-UE, per un totale di 1.480 denominazioni. Il comparto Food rappresenta una fetta pari al 42,6% delle IG complessive in EU.

ITALIA

L’Italia ha in totale 829 denominazioni Food&Wine (827 più le 2 autorizzazioni a livello nazionale all’etichettatura transitoria) di cui 576 DOP, 250 IGP, 3 STG e 35 IG Spirits per un totale di 864 Indicazioni Geografiche. Il comparto Food conta 303 denominazioni di cui 168 DOP, 132 IGP e 3 STG.

TRENTINO ALTO ADIGE

Il Trentino Alto Adige ha in totale 31 denominazioni Food&Wine (30 più 1 autorizzazione a livello nazionale all’etichettatura transitoria per il delle Venezie DOP) di cui 18 DOP, 10 IGP, 3 STG e 18 IG Spirits per un totale di 49 Indicazioni Geografiche. Il comparto Food conta 18 denominazioni di cui 9 DOP, 6 IGP e 3 STG.

Descrizione del prodotto. Le Mele del Trentino IGP vengono prodotte utilizzando le varietà Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Morgenduft, Renetta, Granny Smith, Pinova.

Aspetto e sapore. Le Mele del Trentino IGP sono caratterizzate da un calibro medio, una polpa bianca e un sapore mediamente acidulo, con buccia liscia, ad eccezione della «antica» Renetta. A seconda della tipologia presentano una forma che va da rotondeggiante a tronco conica per Golden, Red Delicious, Pinova, rotondeggiante per Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith, rotondeggiante appiattita per Renetta. La colorazione è dal verde al giallo con possibile faccetta rosata per Golden; dal verde al giallo con sovraccolore rosso per Red Delicious, Fuji e Morgenduft e sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo per Gala e Pinova e con buccia rugosa-rugginosa per Renetta; verde con possibile sfaccettatura rosata per Granny Smith.

Zona di produzione. La zona geografica di produzione delle Mele del Trentino IGP è la Provincia Autonoma di Trento, nella regione Trentino Alto Adige.

Commercializzazione. Le Mele del Trentino IGP devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire una chiara identificazione del prodotto. È consentita la bollinatura dei frutti.

