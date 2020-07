Calici di Stelle, ritorna dal 2 al 16 agosto. Tutti gli appuntamenti in Toscana

“… e quindi uscimmo a riveder le stelle…”. Non poteva che essere Dante il protagonista dell’edizione 2020 di Calici di stelle, una delle più particolari dopo 24 anni di attività della manifestazione, che vedrà finalmente tantissime cantine toscane riaprire le porte al pubblico per eventi dopo il blocco per il Covid-19. Il Movimento Turismo del Vino Toscana quindi propone dal 2 al 16 agosto un ricchissimo cartellone di eventi promossi dalle singole aziende. In tutta la Toscana, dal Brunello di Montalcino al Vino Nobile di Montepulciano, dalla Vernaccia di San Gimignano al Chianti, passando per Carmignano e per la Maremma fino a Bolgheri, un’occasione unica per passare una notte estiva guardando le stelle da incantevoli colline o vigneti, degustando al contempo prodotti di eccellenza, non solo vitivinicola. «Non ci siamo mai fermati con gli eventi, seppure facendoli on line – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – e finalmente questo storico appuntamento potrà essere vissuto in cantina dai tanti appassionati che possiamo tornare ad ospitare direttamente presso le nostre aziende».

L’evento: dal 2 al 16 agosto decine di appuntamenti in tutta la Toscana. Per il 2020 Calici di Stelle come detto avrà come tema la citazione letteraria della Divina Commedia “E quindi uscimmo a riveder le stelle” che può essere l’occasione per organizzare esperienze culturali in cantina. Il richiamo “all’uscire” sarà un incentivo alla comunicazione del primo grande evento dedicato al turismo del vino dallo scoppio della pandemia del Covid-19. Dalla semplice degustazione in vigna guardando le costellazioni guidati dagli astrofili, fino a vere e proprie merende al tramonto. Tanti eventi sparsi per tutta la regione nelle varie denominazioni per accontentare le esigenze dei più grandi, ma anche dei più piccoli al seguito con la didattica pensata per i wine lovers in erba. Tutto il programma diviso per territorio è disponibile sul portale www.mtvtoscana.com.

Calici di Stelle. Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Collabora all’iniziativa l’Associazione nazionale Città del Vino che in occasione di Calici di Stelle contribuisce a promuovere serate nelle piazze dei propri comuni associati. Inoltre è attiva la collaborazione con l’Unione italiana astrofili che nelle varie sedi affiliate in tutta Italia promuove osservazioni durante gli eventi.

L’Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità. I programmi di Calici di Stelle sono disponibili su www.mtvtoscana.com