VOG Products: la sostenibilità ai massimi livelli con il GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Assessment

VOG Products ha scelto la sostenibilità per i propri fornitori di mele adottando il GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Assessment. Si è concluso infatti con successo il processo di valutazione, da parte di CSQA inerente la verifica della sostenibilità nelle aziende agricole.

Un progetto di grande portata con ricadute importanti sul territorio e la comunità locale, un ulteriore passo verso il miglioramento che abbraccia temi di grande attualità come la pianificazione della solidità economica a lungo termine, la protezione dalla diffusione di specie e organismi invasivi; il divieto di utilizzo di fitofarmaci; la tutela delle aree protette; il monitoraggio delle emissioni di gas serra e l’ottimizzazione dei periodi di raccolta dei prodotti.

A questi si aggiungono aspetti di sostenibilità sociale, tra i quali vi sono quelli legati alla prevenzione della discriminazione dei lavoratori e loro sicurezza; contratti di lavoro in conformità alle leggi nazionali; il divieto di lavoro forzato; un carico di lavoro equo, salari pagati regolarmente e in linea con le normative, il divieto di utilizzo di lavoro minorile e la protezione dei lavoratori dalle attività dannose per la loro salute e per quella di altri lavoratori.

La piattaforma SAI (Sustainable Agriculture Initiative) è un’iniziativa globale per la catena del valore di alimenti e bevande con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile in tutto il mondo. Per raggiungere questo scopo GLOBALG.A.P. e la piattaforma SAI hanno collaborato per offrire un approccio innovativo che beneficia dell’expertise e della loro lunga esperienza sviluppando la GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Assessment (GGFSA).

Questa nuova soluzione si basa sugli standard GLOBALG.A.P. per le colture e combina tutti i requisiti di sostenibilità dell’FSA in uno standard compatto e valutabile. In questo modo, i produttori con certificazione GLOBALG.A.P. sono in grado di dimostrare la conformità ai requisiti FSA evitando duplicazioni. Questa soluzione congiunta consente, inoltre, un approvvigionamento trasparente e più efficiente di prodotti sicuri e sostenibili per la grande industria, commercianti, rivenditori e produttori.

VOG Products è un’azienda innovativa fondata nel 1967 collocata in Trentino Alto Adige/Südtirol nel cuore delle Dolomiti, una regione con una lunga tradizione di frutteti. L’azienda è specializzata nella lavorazione di mele e altri frutti. È di proprietà di 18 cooperative in Alto Adige e Trentino e 4 organizzazioni di produttori che comprendono oltre 13.000 imprese a conduzione familiare che gestiscono con passione e sostenibilità un totale di 28.000 ettari di terra coltivata. Ogni anno, VOG Products lavora oltre 300.000 tonnellate di materie prime per creare prodotti sani e sicuri per il mercato internazionale.