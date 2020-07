Benessere animale. Suini, il taglio della coda deve essere autorizzato

In ottemperanza a quanto stabilito dal Dl.gs 122/201 relativo alle norme minime per la protezione dei suini, il taglio della coda in tutti gli allevamenti ad esclusione dell’autoconsumo, non deve essere un’operazione di routine, ma deve essere praticata qualora vi sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi e alle code dei suini.

La morsicatura della coda è un comportamento anomalo caratterizzato dalla manipolazione dentale della coda di un suino da parte di un altro soggetto, principalmente come reazione alla noia dovuto alla mancanza di stimoli.

Considerato che questo fenomeno è dovuto ad una concomitanza di fattori, di natura ambientale, alimentare e alle condizioni d’allevamento, nello specifico, la mancanza di adeguati materiali di arricchimento ambientale, l’elevata densità degli animali, la competizione per l’assunzione del cibo e dell’acqua, stato di salute precario e condizioni climatiche e/o di ventilazione inadeguate possono favorire questo comportamento.

Pertanto, prima di praticare il taglio della coda, dovranno essere messe in atto tutte le misure tese ad evitare comportamenti anomali.

Al fine di poter detenere animali caudectomizzati ed in vista di creare le condizioni ottimali per poter allevare suini con coda integra, deve essere compilata dal Veterinario Aziendale una check list per la valutazione del rischio, in cui verranno messi in evidenza i requisiti strutturali e gestionali adottati al fine di prevenire tali comportamenti.

La lista di riscontro degli adempimenti è scaricabile dal sito internet: http://www.classyfarm.it.

Successivamente la stessa dovrà essere inserita dal Veterinario Aziendale nel sistema informativo stesso ed una copia tenuta dal titolare- detentore.

La valutazione del rischio tramite compilazione della suddetta check list dovrà essere fatta una volta l’anno e, in ogni caso, entro 7 giorni da modifiche sostanziali del processo di allevamento.

La compilazione di dette liste di riscontro è affidata a Veterinari Aziendali a garanzia delle informazioni presenti.