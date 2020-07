Decreto Semplificazione. Bellanova: contiene misure a salvaguardia risorse irrigue e tutela lavoratori

“Nel decreto semplificazioni sono contenute importanti norme a sostegno dell’Eipli e dei consorzi di bonifica.

In particolare la proroga al 31/12/20 dei contratti a tempo determinato in scadenza e non più prorogabili in base alle disposizioni previgenti, consente all’EIPLI di continuare la gestione mantenendo i livelli minimi necessari alla prosecuzione del servizio in vista della necessaria costituzione della nuova società a cui sarà conferita la gestione delle infrastrutture oggi gestite dall’ente.

La disposizione prevede inoltre misure di salvaguardia delle risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, strategiche per l’agricoltura del sud ma anche per la fornitura idrica civile e industriale delle stesse aree.

Un segnale di attenzione ad un’infrastruttura vitale per l’economia delle regioni servite e per i lavoratori che in questi anni hanno contribuito con il loro impegno al mantenimento della gestione di un ente il liquidazione dal 2011, il cui definitivo superamento non è più differibile.

Sarà fondamentale nelle prossime settimane dare ulteriore e definitivo impulso alla costituzione della nuova società pubblica preposta alla gestione in modo da garantire al più presto la possibilità di programmare e realizzare gli investimenti necessari all’ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture al servizio di un settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio”. Così la Ministra Teresa Bellanova.