Carni suine trasformate. Bellanova firma decreto per obbligo origine in etichetta con Speranza e Patuanelli

“Abbiamo firmato oggi insieme ai Ministri Roberto Speranza e Stefano Patuanelli il decreto per l’obbligo di etichetta di origine nelle carni suine trasformate. Un traguardo importante. Un provvedimento che punta su trasparenza e informazione per i consumatori e un tassello ulteriore verso l’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime su tutti gli alimenti a livello europeo”. A comunicarlo è Teresa Bellanova ministro delle Politiche agricole.

“Nel frattempo – ha detto Bellanova -, proseguiamo con le sperimentazioni. Abbiamo prorogato i decreti sull’etichetta di origine per la pasta, il riso e i derivati del pomodoro. Abbiamo ottenuto il via libera da Bruxelles per la proroga anche sul decreto per latte e formaggi. Tutti dureranno fino alla fine del 2021. Parallelamente, continua la nostra battaglia contro il nutriscore. Anche ieri al Consiglio Europeo ho ribadito la nostra contrarietà all’etichetta a semaforo, semplicistica e non in grado di fornire le giuste informazioni ai cittadini. E ho rilanciato la nostra proposta, un’etichetta a batteria, dove il prodotto è considerato alla luce del fabbisogno medio giornaliero. Il nostro impegno prosegue. Rendiamo i cittadini informati, consapevoli, assicuriamo trasparenza e rendiamo più forte l’alleanza fondamentale con i consumatori”.