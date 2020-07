La 52esima edizione di Agriumbria si terrà nel 2021, dal 26 al 28 marzo. A comunicarlo è Umbriafiere.

Inizialmente la 52esima edizione di Agriumbria si sarebbe dovuta svolgere a fine marzo come di consueto (dal 27 al 29 marzo 2020). Poi a causa dell’emergenza Covid-19 fu deciso lo slittamento al 18-20 settembre. Ma anche per settembre non ci sono le condizioni per un’edizione nel segno della normalità e della grande partecipazione di aziende e di visitatori.