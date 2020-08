Sostenibilità economica e ambientale.Il Ministro Bellanova: «Battaglia in Europa per avere più risorse»

«Siamo al lavoro per portare più risorse all’agricoltura sia dal punto di vista delle politiche agricole comunitarie sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale». Lo ha detto il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali Teresa Bellanova intervenendo, su invito di Italia Viva del Sannio, ad un incontro pubblico a Guardia Sanframondi (Benevento).

Sostenibilità ambientale ed economica «La battaglia che sto portando avanti in Europa – ha spiegato – è che noi siamo fortemente a favore della sostenibilità ambientale ma per realizzare questo c’è bisogno di avere la sostenibilità economica per le imprese, perché altrimenti la ricaduta è quella di avere terreni abbandonati, terreni incolti e quindi un aggravamento della crisi climatica. Su questo stiamo lavorando, come stiamo lavorando su un progetto molto importante che riguarda l’irrigazione nel Mezzogiorno che dovremmo farlo anche con le risorse che arrivano dall’Unione Europea».