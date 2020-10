Maltempo. Rizzotti (FI): Governo collabori con Regione Piemonte per aiutare agricoltori danneggiati

“La conta dei danni provocati dal maltempo in Piemonte ammonta a un miliardo, così come ha dichiarato il presidente Cirio. Una vera e propria tragedia.

La regione si sta attivando con tutti gli strumenti in suo possesso per ottenere gli aiuti necessari a risollevare il territorio e Cirio ha anche chiesto l’attivazione del Fondo di solidarietà europeo. Ma è necessario che anche il governo agisca a sostegno di una regione sempre in grado di venir fuori da ogni emergenza, anche senza l’aiuto delle istituzioni nazionali. Il grido d’allarme lanciato dalla Cia Agricoltori Italiani del Piemonte però non può cadere nel vuoto.

Le condizioni meteo avverse che si sono abbattute con violenza su tutto il territorio, con frane, smottamenti e allagamenti, hanno distrutto colture e pascoli, mettendo in ginocchio i settori agricolo e apistico e l’allevamento. Il governo si attivi per aiutare la regione nel recuperare risorse necessarie per l’immediata ripresa delle attività economiche e preveda un piano di interventi strutturali che mettano in sicurezza le zone a rischio. Solo con la collaborazione di tutti, sia delle istituzioni locali e sia di quelle nazionali, si potrà garantire la sopravvivenza di settori vitali per l’economia piemontese”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti.

