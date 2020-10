Veneto. Giunta Zaia: a Federico Caner agricoltura e turismo. Gli auguri del mondo agricolo

E’ il trevigiano Federico Caner il nuovo assessore all’agricoltura della nuova giunta di Luca Zaia. Oltre alla delega all’agricoltura si occuperà anche di turismo.

FEDERICO CANER Nato a Treviso l’8 novembre 1973, imprenditore agricolo, è laureato in Scienze politiche all’Università di Padova, con master in Gestione degli Enti locali presso

l’Università Bocconi di Milano. In Lega dal 1993, dal 1998 al 2008 è Consigliere

comunale a Treviso. In Consiglio regionale dal 2000, dal 2006 al 2007 è stato Presidente della Commissione Speciale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Consigliere Segretario della Seconda Commissione Consiliare in materia di

urbanistica, edilizia abitativa, viabilità, trasporti, tramvie e linee automobilistiche,

navigazione, porti, aeroporti e parchi.

E’ stato Presidente del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord dal 2010 al 2015 e

Segretario della Prima Commissione consiliare, Componente della Commissione per

lo Statuto e il Regolamento e della Quinta Commissione consiliare in materia di

politiche socio-sanitarie. Nominato il 29 Giugno 2015 Assessore della Regione del Veneto al Turismo, Commercio estero e internazionalizzazione, Attività Promozionali, Economia e

Sviluppo Montano, Trasporti a fune, Programmazione Fondi FSC, Programmi FESR. E da oggi, 17 ottobre, è assessore a agricoltura e turismo.

Confagricoltura Veneto: bene la continuità della nuova giunta regionale – Confagricoltura Veneto formula alla nuova giunta regionale gli auguri di buon lavoro e rinnova la disponibilità a continuare nel rapporto di reciproco confronto per affrontare le sfide attuali e future che attendono le aziende agricole e agroalimentari venete. “Apprezziamo la linea di continuità evidenziata dalle nomine della nuova squadra che guiderà la Regione Veneto– sottolinea il presidente di Confagricoltura Veneto, Lodovico Giustiniani -, che consentirà di partire da basi solide per affrontare l’emergenza di questo periodo, che ci deve vedere pronti nel compiere le giuste scelte per il rilancio dell’economia e del lavoro in Veneto. Ci aspettano sfide importanti, come il nuovo Piano di sviluppo rurale che dovrà accrescere la competitività del settore agricolo alle prese con l’internazionalizzazione e la concorrenza di altri Paesi. Fondamentale sarà una rinnovata progettualità che veda l’agricoltura cerniera fra l’ambiente, il territorio, le attività produttive e sociali in un contesto di cambiamenti climatici e internazionali. Apprendiamo con soddisfazione anche la delega all’Agricoltura all’assessore Federico Caner, che va ad aggiungersi a quella al Turismo. I due settori andranno infatti sempre più considerati in un’ottica complessiva in quanto la tipicità delle produzioni, l’enogastronomia e il territorio sono oggi gli ingredienti vincenti per incentivare il turismo nella nostra regione”.

Un augurio arriva anche dal neo presidente dei Giovani di Confagricoltura Veneto, Piergiovanni Ferrarese: “L’agricoltura, oggi più di ieri, necessita di grande visione e attenzione per pianificare non solo gli scenari odierni, ma soprattutto quelli di domani – rimarca -. Per questo motivo ci mettiamo da subito a disposizione per parlare di agricoltura, innovazione e giovani con il nuovo assessore, con il quale abbiamo già affrontato proficuamente in passato i temi del turismo e della promozione. Ci teniamo anche a ringraziare l’assessore uscente Giuseppe Pan per il tempo e l’attenzione che ci ha dedicato nello scorso mandato”.

Coldiretti Veneto augura buon lavoro al neo assessore Caner. La pesca e l’acquacoltura tra le competenze di Cristiano Corazzari

La nomina dell’assessore regionale Federico Caner che unisce le deleghe del turismo e dell’agricoltura è l’espressione della volontà di realizzare una nuova regia per valorizzare unitariamente due delle più importanti eccellenze del Veneto: il cibo, il vino e il turismo che sono straordinari ambasciatori del made in veneto nel mondo.

Si tratta di un primo passo – commenta Coldiretti Veneto – verso quanto enunciato nei 10 punti del Patto Identitario sottoscritto anche dal presidente Luca Zaia. Salutando la nuova Giunta del Veneto Coldiretti augura buon lavoro alla squadra tutta ed in particolare al nuovo assessorato affinché possa aggiungere un occhio di riguardo alle competenze anche quelle dell’agriturismo, della multifunzionalità, della sicurezza alimentare e ambientale con il compito strategico della programmazione del nuovo Programma di sviluppo rurale. Coldiretti ricorda anche la presenza del comparto della pesca e acquacoltura che trova nelle referenze di Cristano Corazzari uno spazio a cui porre dovuta importanza per una ripresa economica dopo la crisi sopportata a causa del Covid 19.