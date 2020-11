Dichiarazioni di vendemmia per la campagna 2020/2021, prorogata al 30 novembre 2020 la data di presentazione

ROMA – Prorogata al 30 novembre 2020 la data di presentazione delle dichiarazioni per la vendemmia della campagna 2020/2021.

Il provvedimento – fa sapere il Mipaaf – si è reso opportuno per accogliere le numerose richieste provenienti dai rappresentanti del mondo produttivo e da alcune Regioni, che segnalano difficoltà operative causate della pandemia da Covid 19 e dai relativi provvedimenti sugli spostamenti delle persone.

Il differimento non potrà riguardare i produttori che hanno presentato domanda di aiuto per la misura del contenimento volontario della produzione.

In questo caso il termine del 15 novembre 2020 è necessario e propedeutico per la corretta applicazione della misura, in particolare, per il prescritto svolgimento dei controlli.