Psr Campania, centrato il target di spesa 2020. Caputo: scongiurato disimpegno, ora si guarda al biennio

NAPOLI – “La Campania supera ufficialmente la soglia del disimpegno ed evita il taglio delle risorse nel Programma di Sviluppo Rurale”.

Ad annunciarlo è Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

“Mi è stato comunicato questo pomeriggio nel corso di un incontro a Roma, dal direttore di Agea, Gabriele Papa Pagliardini – aggiunge Caputo – Abbiamo speso oltre il 100% delle risorse per un totale di oltre 217 milioni di euro, impiegati nell’arco del 2020 a favore delle imprese e gli agricoltori campani. Non è finita qui: con il conseguimento di questo risultato, ulteriori risorse saranno spese entro la fine dell’anno”.

Nonostante gli ostacoli e le difficoltà anche legate all’emergenza Covid-19, sono stati rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessità di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale.

“Abbiamo impiegato – continua l’assessore – tutte le energie a disposizione per centrare il target e, per questo, un ringraziamento va alla struttura dell’Assessorato per il lavoro svolto e per le sinergie che siamo riusciti a sviluppare tra Regione Campania, le organizzazioni e i beneficiari del settore agricolo. Adesso – conclude Caputo – è il momento di definire gli obiettivi del prossimo biennio per un’agricoltura campana più ambiziosa ed una maggiore qualità della spesa”.