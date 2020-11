Disastro maltempo in Sardegna. Bellanova: Solidarietà alle popolazioni

“Terribili le immagini del maltempo che ha colpito in queste ore la Sardegna, provocando danni gravissimi al territorio e lasciandosi indietro, purtroppo, tre vittime e due dispersi.

La mia solidarietà a tutti i cittadini sardi e un abbraccio commosso alle famiglie delle vittime. Purtroppo i cambiamenti climatici ci mettono davanti a fenomeni metereologici catastrofici. Dobbiamo farci trovare preparati, con una strategia per la prevenzione che sappia contrastare queste catastrofi in modo efficace.

Non possiamo più permettere che vi siano vittime e la terribile devastazione dei territori. Come Mipaaf abbiamo messo in campo misure importanti per la salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico, e continuiamo a lavorare per impedire abbandono e spopolamento dei territori. Ma non basta.

Non c’è più tempo. Va ripristinata subito Italia Sicura, la struttura di missione per la lotta al dissesto. Agiamo subito per mettere in sicurezza i territori, e tutelare i cittadini”.

Così la Ministra Teresa Bellanova.