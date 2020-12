Bilaterale Italia-Croazia, Bellanova, pronti a condividere best practice su op ortofrutta. Covergenza su etichetattura

“E’ stato un dialogo proficuo. Sono emerse comuni, importanti sensibilità mediterranee, ad esempio sulla valorizzazione della qualità delle nostre produzioni agroalimentari”: così la Ministra Teresa Bellanova nel corso del Comitato intergovernativo Italia Croazia, restituendo il bilaterale con l’omologa Marija Vuckovic dei giorni scorsi.

“Confermo la disponibilità del Ministero delle Politiche agricole, e anche quella del CREA, il nostro Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ad assistere gli amici croati nel replicare la buona pratica, alla luce del loro interesse e apprezzamento, del sistema italiano di organizzazione dei produttori, riconosciuto come un punto di riferimento europeo, e a ricevere una loro delegazione in Italia non appena possibile”, ha proseguito Bellanova. “Il sistema delle OP può essere effettivamente molto efficace, in particolare nel settore ortofrutticolo, se dotato di chiare norme interne sulla produzione e commercializzazione, nonché sulle modalità di produzione, di immissione sul mercato e di controllo”.

Sintonia anche sul tema delle etichettature di origine dei prodotti e delle materie prime, utili “per migliorarne la trasparenza verso il consumatore e valorizzare le produzioni locali a fronte di importazioni da paesi terzi, non sempre in linea con i nostri standard qualitativi”.

E sintonia anche sulle etichettature nutrizionali. In particolare sulla preferenza per schemi che valutino i singoli elementi nutritivi, nonché sulla necessità di un approccio scientifico all’etichettatura nutrizionale. “Continueremo a discutere, sia a Bruxelles che sul piano bilaterale, per lo sviluppo di uno schema UE armonizzato in vista delle future proposte della Commissione”, ha concluso la Ministra