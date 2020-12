Tradizione. Il panettone artigianale di Matteo Cunsolo unisce Parabiago ad Hong Kong

Sembra quasi una favola di Natale.

E in questo periodo sappiamo quanto c’è bisogno di un po’ di magia per portare speranza in un futuro che sembra essersi fermato. Parabiago (MI) e Hong Kong non sono mai state così vicine. L’elemento, o meglio il prodotto che avvicinerà questi due luoghi agli opposti del mondo, è il panettone tradizionale artigianale milanese.

A qualcuno potrebbe sembrare tutto normale se non fosse che i due protagonisti di questa storia, l’imprenditore Michelangelo Guglielmetti e il maestro panificatore Matteo Cunsolo non si conoscevano e non si sono mai visti; c’è da dire, inoltre, che Cunsolo esporta per la prima volta in assoluto all’estero. Infine, bisogna considerare che tutto accade in un delicatissimo periodo di emergenza sanitaria mondiale con una pandemia in atto ed è proprio la situazione mondiale a rappresentare l’elemento cardine di questa storia. Guglielmetti ha saputo cogliere, in un delicato periodo di crisi, un’opportunità per inseguire il suo sogno.

«Ad Hong Kong, tra virus e proteste, molte persone hanno iniziato a cucinare a casa – ricorda Michelnagelo Guglielmetti – ciò ha creato una crescente richiesta di prodotti di qualità e interesse per metodi di cucina sani e alternativi»

«È la prima volta che esportiamo all’estero – sottolinea Matteo Cunsolo – spero che questa storia sia da esempio a molti artigiani dobbiamo fare rete, creare nuove sinergie per ricostruire un futuro che sembra essersi fermato ed invece è soltanto lì che ci aspetta»