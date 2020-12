Cantina Valpolicella Negrar, bilancio 2019/20 in positivo (+6,7%). Riconfermati i vertici

Evitare di pagare in ritardo il saldo delle uve alle oltre duecento famiglie di soci, un valore che ha un’ampia ricaduta sul territorio, usato dai viticoltori anche per migliorare i loro vigneti, dalla sistemazione dei terrazzamenti al rinnovo degli impianti.

Con questo obiettivo in mente, Cantina Valpolicella Negrar, invece di rinviare di mesi l’Assemblea generale, possibilità prevista dal Dpcm in corso, ha preferito adottare il metodo elettorale per corrispondenza, convocandola regolarmente a metà novembre per l’approvazione del bilancio e per l’elezione del nuovo CdA.

Sono stati inviati ai soci istruzioni video, bilancio e schede elettorali, quest’ultime riportate da loro in cantina lo scorso 14 novembre nell’arco di 8 fasce orarie per evitare assembramenti. Il risultato, ottenuto con il 75 per cento di partecipazione, percentuale raggiunta anche nelle scorse assemblee effettuate in presenza, ha visto la sostanziale riconferma del CdA e dei vertici in scadenza, che rimarranno in carica per il prossimo triennio, con la rielezione di Renzo Bighignoli e Gianmichele Giacopuzzi, rispettivamente presidente e vice presidente di Cantina Valpolicella Negrar. Una scelta, quella effettuata dai soci, che ha voluto premiare la buona conduzione, specie in un periodo così burrascoso, di un’azienda finanziariamente sana, tecnologicamente avanzata, attenta al rispetto dell’ambiente e al legame con il territorio.

Bighignoli: “Continuità, stabilità e sicurezza nell’ambiente di lavoro le nostre prorità”. Oltre a Bighignoli e Giacopuzzi, sono stati riconfermati i consiglieri Pietro Alberto Antolini, Andrea Benedetti, Renzo Berzacola, Fabio Brunelli, Stefano Brunelli, Gianbattista Lavarini, Lino Tommasi, ai quali si aggiungono due nuove giovani nomine, Alessia Ceschi e Loris Turri. “I dati del bilancio 2019/2020 costituiscono un buon risultato, lo voglio sottolineare con soddisfazione, perché in questo momento storico non è afffatto scontato, in quanto siamo tutti consapevoli della complessa situazione economica e produttiva che la Valpolicella sta attraversando, come altri territori di vino. Il nostro obiettivo sarà quello di assicurare continuità nel proseguire il lavoro intrapreso e garantire stabilità, in modo da riuscire a portare avanti le strategie e i progetti commerciali programmati. Credo altresì che tutelare e garantire la salute nell’ambiente di lavoro, oltre a mantenere alta l’attenzione per l’ambiente esterno, attuando politiche di sicurezza e di sviluppo sostenibile, con lo sguardo puntato anche a progetti di responsabilità sociale, sia l’obiettivo vincente per una grande azienda come la nostra”, ha affermato via video ai soci il presidente Renzo Bighignoli.

I dati. II bilancio 2019/20 di Cantina Valpolicella Negrar registra un fatturato consolidato di 38.265.000 euro (+6,7% rispetto al fatturato precedente di 35.861.000 euro). Una crescita dovuta all’aumento di vendite nella Gdo, sia italiana (+18%) che estera (+15,2%), alla diversificazione dei canali di vendita – nella seconda metà dell’esercizio, a far da contraltare al calo di vendite occorso nei punti vendita chiusi per l’emergenza Covid, c’è stato il raddoppio delle vendite nel canale e-commerce, attivo fin dal 2016 – e all’acquisizione di nuovi mercati esteri. L’export riguarda oggi 55 Paesi (56% per cento sul totale vendite), con Svezia, Danimarca, Germania, Regno Unito, Svizzera e Norvegia tra i principali mercati di riferimento ed Israele, Kazakistan, Filippine e Lituania tra i nuovi mercati acquisiti. “Il segno positivo non ci deve impedire di analizzare questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia con grande attenzione, cercando di capire come sta cambiando il nostro settore, avendo il coraggio di modificare le nostre politiche produttive, commerciali ed organizzative per poter competere in un nuovo mercato sempre più globale, sempre più social, dove tutto avviene molto velocemente”, è il commento al risultato di Daniele Accordini, dg ed enologo della cantina cooperativa negrarese.