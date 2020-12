La Barolo & Barbaresco Academy riparte a dicembre con le lezioni online

Dopo il grande successo delle prime due edizioni e dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia, la “Barolo & Barbaresco Academy – Langhe Wine School” torna a proporre i corsi di formazione “Langhe Wine Ambassador” di primo livello e, per adeguarsi ai tempi che corrono, si rinnova mettendo a disposizione la versione on-line.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, è rivolta a formatori, brand manager, giornalisti e buyer con l’obiettivo di creare una rete globale di ambasciatori delle Langhe.

Sul sito www.barolobarbarescoacademy.com sono disponibili tutte le informazioni relative alle proposte didattiche, fra cui il corso “Langhe Wines Ambassador” di primo livello in versione on-line, che sarà acquistabile da dicembre 2020.

Il primo livello on-line è un corso di formazione intensivo di cinque video-lezioni, disponibile in italiano o in inglese. I moduli, acquistabili in blocco o separatamente, riprendono tutte le tematiche dell’Academy in presenza, attraverso un percorso didattico di approfondimento che spazia dalla storia, alla geologia, a elementi di viticoltura ed enologia: una vera e propria full immersion con docenti di alto livello, selezionati fra le personalità più autorevoli del panorama enologico piemontese.

La prima lezione del sommelier, guida turistica e storyteller Sandro Minella prevede un’introduzione alla storia, tradizioni e condizioni economiche, sociali e di mercato e una breve panoramica sulle denominazioni. A seguire, l’approfondimento del Dott. Edmondo Bonelli, naturalista e autore di importanti ritrovamenti fossili, guarderà alla terra attraverso le ere geologiche con una lezione interamente dedicata alla geologia del bacino terziario piemontese. Il terzo modulo, condotto dal professore Edoardo Monticelli, è dedicato agli aspetti agronomici, legati sia al vitigno Nebbiolo che ad altre varietà del territorio, mentre Vincenzo Gerbi, professore e ricercatore dell’Università di Torino, condurrà la quarta lezione sull’evoluzione delle tecniche enologiche dei nostri vini. Un occhio al mercato, infine, con Maurizio Gily, poliedrica figura a cavallo tra agronomia e giornalismo, per ragionare sulle sfide e le opportunità dei grandi vini di Langa per concludere un percorso formativo a 360°.

Per il 2021 è prevista anche l’attivazione di nuove edizioni del corso in presenza con l’obiettivo di dare ai partecipanti un’esperienza didattica completa dei percorsi di degustazione, dei pranzi in abbinamento ai vini delle Langhe e del tour guidato delle M.G.A. del Barolo e del Barbaresco, non riproducibili nella versione digitale.

«Il progetto di e-learning della Barolo & Barbaresco Academy era già in cantiere prima dell’emergenza sanitaria, perché crediamo sia importante dare la possibilità a tutti i professionisti di approfondire la conoscenza del nostro territorio e dei nostri vini» – spiega il presidente del Consorzio di Tutela Matteo Ascheri – «Come Consorzio vogliamo rafforzare l’attività di formazione rivolta ai soggetti che si occupino di comunicare i vini delle Langhe in Italia e nel resto del mondo».

«La Strada del Barolo opera da 14 anni per promuovere la cultura vinicola di questo straordinario territorio – chiarisce il presidente Lorenzo Olivero –. Negli anni abbiamo promosso diverse iniziative finalizzate a tale scopo, in primis il progetto Wine Tasting Experience®, e oggi siamo orgogliosi di poter mettere il nostro know-how a disposizione di un’iniziativa così ambiziosa e innovativa. L’edizione on-line, figlia di questo momento storico in cui viaggiare è particolarmente complicato, ci permetterà, non solo di non fermarci, ma anche di guardare lontano raggiungendo professionisti di tutto il mondo e continuando a lavorare per ampliare la conoscenza del nostro territorio e dei nostri vini: un aspetto chiave per la formazione degli ambasciatori e, quindi, dei consumatori di domani».

Per informazioni relative al programma, organizzazione e costi della Barolo & Barbaresco Academy – Langhe Wine School è possibile scrivere all’indirizzo email info@barolobarbarescoacademy.com.