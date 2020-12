Abbiamo portato il pecorino direttamente a casa. Bussu (Fattoria Pianporcino) non si è arreso al Covid, con nuove idee e consegne a domicilio

Nuove idee, la voglia di non arrendersi e consegne a domicilio.

Così Giuseppe Bussu, allevatore e produttore di pecorino di Pienza, titolare della Fattoria Pianporcino, ha fronteggiato questo 2020 difficile per l’intera agricoltura, caratterizzato dall’emergenza economica causata dal Covid-19.

Ma oltre ai prodotti sempre di grande qualità (dall’allevamento si produce il latte fino alla produzione e vendita di pregiato formaggio pecorino), decisiva è stata la determinazione di chi ogni mattina è abituato a rimboccarsi le maniche e pensare in positivo. La vendita diretta ancora una volta rappresenta un fondamentale canale di vendita per aziende agricole di piccole-medie dimensioni come quella del produttore della Val d’Orcia, ma sempre con innovazione e grande collaborazione con realtà locali. Fattoria Pianporcino oltre che al punto di vendita diretta in azienda (PIENZA – azienda in Loc. Pianporcino, 109) ha i punti vendita a San Quirico d’Orcia, Chiusi e Cortona; fa parte della Bottega della Spesa in Campagna di Siena (loc. Coroncina) e delle rete di Cia Agricoltori Italiani I Prodotti dal Campo alla Tavola.