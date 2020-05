Strutture ricettive in borghi da favola, pace e relax immersi nel verde da cartolina. Sono da sempre il fiore all’occhiello del turismo in provincia di Siena. Non ai tempi del coronavirus. Il nuovo scenario racconta per la prima volta disdette di prenotazioni, piscine chiuse e camere vuote…una stagione agrituristica in buona sostanza completamente compromessa.

Ne parliamo con Sandro Fiorenza del Borgo Tre Rose a Montepulciano.