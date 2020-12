Gli spumanti Charmat nella tavola di Natale. Protagonisti di inizio e fine pasto

Territori della tradizione spumantistica italiana uniti ad una versatilità nell’accompagnamento a tavola e all’immancabile ricerca del rapporto qualità-prezzo. Se per le festività natalizie il dubbio è su come scegliere una bollicina ottenuta con il metodo di spumantizzazione Charmat con cui brindare in famiglia, tenete sempre in mente questi tre principi e difficilmente vi capiterà di sbagliare.

Per questo fine 2020 siamo andati a curiosare in giro per il Bel Paese e ve ne raccontiamo cinque: due Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.G, uno spumante con aggiunta di uve passite dei Colli Orientali del Friuli, uno spumante Vicentino da uva Garganega per finire con un Asti D.O.C.G. prodotto con uve Moscato. I primi tre vini sono stati pensati per piatti leggeri e da aperitivo, gli ultimi due come fine pasto in accompagnamento al dolce.

Le Colture, fondata da Cesare e Renato Ruggeri nel 1983 si trova a Santo Stefano (TV). I fratelli Alberto, Silvia e Veronica Ruggeri guidano ora l’azienda, che esprime vini altamente territoriali. “Fagher” è un Prosecco Brut ottenuto con metodo Charmat da uve Glera per il 90% e Chardonnay per il 10%. Un colore giallo paglierino reso dinamico da un fine perlage, fa emergere sentori di crosta di pane, agrumi e frutta esotica. Il sorso leggero ed equilibrato è vivace, fine e persistente Prosecco di Valdobbiadene-Conegliano DOCG – Brut ‘Fagher’ Le Colture – Tartina salmone, burro, limone e flûte d’ordinanza. Prezzo 9.50 euro.

L’uva Glera usata per la spumantizzazione Charmat del Cartizze Dry Col Vetoraz nasce sull’omonima collina, tra i 200 e i 300 m. s.l.m., su un suolo roccioso che spinge la vite a rese molto basse. Inoltre la perfetta esposizione e ventilazione permettono al frutto di maturare con un corredo aromatico ricco ed intenso. La famiglia Miotto proprietaria dell’azienda inizia l’attività nel 1838 ed in questo vino spumante ritroviamo il senso del loro lavoro: rispettare gli equilibri naturali dell’uva, senza aggiungere o togliere nulla. La veste gialla paglierino, arricchita da un perlage elegante si apre al naso su aromi fruttati di pesca, pera e sentori floreali come la rosa. In bocca scivola cremoso, portandosi appresso tutta la frutta che abbiamo percepito al naso, si chiude con equilibrio fresco e sapido. Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry Col Vetoraz – Tartine di caprino ed erba cipollina. Prezzo 19 euro.

Bastianich non è solo Masterchef e ristoranti di successo nel mondo ma è anche il fondatore dell’omonima cantina che dal 1997 produce vini a Gagliano (UD) sui Colli Orientali del Friuli. Sul suolo “ponca”, una composizione di stratificazione di marne e arena friabile, che dona ai vini una struttura minerale, affondano le radici vari vitigni (Friulano, Sauvignon, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Refosco) che compongono la cuvée dello Spumante Brut “Plus”. Dopo la fermentazione e prima della presa di spuma con Metodo Charmat viene aggiunta una piccola percentuale di mosto passito. Il colore giallo paglierino tenue è arricchito da minuscole bollicine che sembrano non finire. Al naso percepiamo freschezza di frutti bianchi, mela verde ed agrumi. In bocca ci godiamo la sapidità e la freschezza vivace, equilibrata, il finale di bocca è deciso ed espressivo del territorio. Spumante Brut ‘Plus’ Bastianich – Quiche di erbette aromatiche e zucca. Prezzo 13 euro.

Marchetto Vini, azienda di piccole dimensioni, è situata nel centro storico del paese di Gambellara (VI), con i vigneti situati al centro delle estreme pendici dei monti lessini veronesi. L’azienda vinifica solo uve prodotte nei propri vigneti, una tradizione accompagnata dalla ricerca e dalla cura per sviluppare prodotti genuini. Le uve di Garganega, utilizzate nella produzione di questo Recioto, vengono selezionate a mano in modo da poter valutare il grado di maturazione. Successivamente vengono messe a riposare in delle cassettine, un tempo si usavano le “arele” dei bacchi da seta, poste nelle fruttaia, un edificio ben arieggiato, per circa 90 giorni, alla fine di questo periodo saranno vinificate con i loro lievi indigeni ed il vino sarà sottoposto ad una lunga presa di spuma in autoclave. Veste giallo paglierina, spuma cremosa, olfatto fine con profumi di pastiera Napoletana, agrumi canditi, confetture di susine, miele di acacia. Sorso ben bilanciato tra dolcezza e freschezza, finale lungo e suadente. Recioto di Gambellara Spumante DOCG Marchetto – Bignè alla crema con frutta. Prezzo 14 euro.

Nel 2011 viene fondata ad Acqui Terme la casa spumantiera Cuvage, con l’obiettivo interpretare in chiave moderna la tradizione spumantistica Piemontese di fine ‘800. La bottiglia dal design Liberty che veste la linea “Acquesi” non può certamente passare inosservata. Il mosto ottenuto da uve Moscato in purezza viene posto in autoclave per la presa di spuma. Il risultato è quello di un vino a bassa gradazione alcolica 7% con un importante residuo zuccherino ben bilanciato dalla freschezza, preceduta dalla percezione olfattiva di pesca, gelsomino, scorza d’agrumi. Un vino bello da vedere e da bere. Il Cuvage Asti DOCG “Acquesi”, è stato eletto numero uno al mondo durante il concorso Champagne & Sparkling Wine World Championships 2019 nella categoria delle bollicine aromatiche. – Dolce per i dolci. Prezzo 12 euro.