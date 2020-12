Psr Campania. Misure non a superficie: proroga al 28 febbraio 2021

Emergenza da Covid-19, cambia un’importante scadenza per i beneficiari delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Psr.

Con decreto dirigenziale n. 342 del 23 dicembre 2020, la Regione Campania ha disposto la proroga al 28 febbraio 2021 per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni Individuali di Concessione (Dica).

La proroga dei termini – precedentemente fissati al 31 dicembre fissata con decreto n. 237 del 30 ottobre scorso – si è resa necessaria in quanto, come si legge nel decreto n. 342, in quanto “le persistenti limitazioni alle attività conseguenti all’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comportano, ancora oggi, difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non consentendo a molti beneficiari del Psr 2014-2020 il rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Dica”.

La proroga è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari e di istruttoria da parte degli uffici regionali in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario.