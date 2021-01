Brunello di Montalcino Castello Banfi 2016, in commercio annata a 5 stelle

MONTALCINO – E’ in commercio da pochi giorni il Brunello di Montalcino Castello Banfi 2016, frutto di una vendemmia considerata strepitosa.

Un’altra annata a 5 stelle, apprezzatissima dai pochi privilegiati che hanno potuto assaggiarla in anticipo – sottolinea Banfi -. Un Brunello emozionante, ricco, elegante, potente, con una piacevolezza immediata, ma con grandi potenzialità di invecchiamento.

METODO DI PRODUZIONE

Alla meticolosa selezione delle uve segue la vinificazione con la macerazione delle bucce a temperatura controllata in tini combinati in acciaio e legno Horizon, che dura circa 12-14 giorni. Il vino matura per un minimo di 2 anni per l’80% in botti di rovere francese (da 60 – 90 hl) e per il 20% in barriques di rovere francese (da 3,5 hl); in questo periodo si effettuano scrupolosi controlli, fino all’affinamento in bottiglia che si protrae per 8-12 mesi.

