Brunello di Montalcino, il vino amato dalle leggende del basket NBA. Dopo Lebron James è scelto da Scottie Pippen

MONTALCINO – Un calice di Brunello di Montalcino anche per una leggenda assoluta del basket NBA.

Da qualche anno ha appeso le sue Nike al chiodo, e così Scottie Pippen – oggi 55enne – si può concedere qualche momento di relax in compagnia.

Al centro della tavola apparecchiata – come ha mostrato lui stesso in su Instagram -, una bottiglia di vino Brunello di Montalcino, azienda Ridolfi. Calici pieni di vino e buonumore, come ha evidenziato anche il Consorzio del vino Brunello di Montalcino sui propri social.

Pippen è stato un pilastro dei Chicago Bulls degli anni Novanta, costruiti intorno a sua maestà Michael Jordan, capaci di dominare la NBA e conquistare ben sei anelli, dal 1991 al ’98. Nel suo ampio curriculum anche i due ori alle Olimpiadi, il primo con l’indimenticabile Dream Team a Barcellona 1992 e l’edizione seguente ad Atlanta.

Nel recente passato un altro mito NBA, questa volta attuale (e fresco di titolo con i Lakers), come Lebron James, non aveva fatto mistero, in una sua stories sul suo profilo Instagram, di apprezzare un Brunello annata 2010 dell’azienda Fuligni di Montalcino.

Dopo King James, quindi, è tempo di Brunello anche per il 33 dei Bulls.