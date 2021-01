Centinaio (Lega), surreale Lello Ciampolillo che vuole Ministero Agricoltura. E’ indegno mercato delle vacche

Roma – “Dopo l’indegno mercato delle vacche messo in atto da Conte e andato in scena ieri al Senato, oggi c’è già chi vorrebbe passare all’incasso per accaparrarsi poltrone e incarichi.

Sentire infatti Lello Ciampolillo dichiarare di voler fare il Ministro dell’Agricoltura nonostante le sue farneticanti teorie sulla Xylella, che a detta sua si cura ‘col sapone e le onde elettromagnetiche’, è una cosa surreale. Ecco chi sostiene Conte in Senato: una maggioranza raccogliticcia e composta da simili soggetti. Prima se ne vanno, meglio è per il Paese e per settori produttivi fondamentali come l’Agricoltura”. Così in una nota il senatore ed ex Ministro dell’agricoltura della Lega Gian Marco Centinaio.