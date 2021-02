San Valentino, brindisi con il Maximilian I Rosè Extra Dry. Ecco la proposta di Cantina di Soave

SOAVE – Per festeggiare il San Valentino, una delle ricorrenze più amate e celebrate, Cantina di Soave propone di brindare con lo spumante Maximilian I Rosè Extra Dry.

Una frizzante bollicina rosata ottenuta da una speciale cuvée di uve a bacca rossa.

Dal profumo delicatamente fruttato, il Maximilian I Rosè Extra Dry stupirà per il suo gusto pieno e piacevolmente armonico.

Uno spumante estremamente versatile negli abbinamenti, eccellente da sorseggiare in aperitivo abbinato a formaggi giovani e salumi; ideale anche con piatti a base di pesce e perfetto con il dolce, specialmente se si tratta di un dessert al cucchiaio, come un classico tiramisù. Per una serata più informale, il Maximilian I Rosè Extra Dry di Cantina di Soave si presta magnificamente anche abbinato a un succulento hamburger gourmet.

Come tutti gli spumanti Maximilian I, anche il Rosè Extra Dry è spumantizzato garantendo una filiera sicura e controllata, dal vigneto alla bottiglia.

Cantina di Soave – tra le principali e più qualificate realtà del panorama enologico italiano ed internazionale – detiene il marchio Maximilian I ormai da moltissimi anni e si posiziona tra le prime 10 aziende spumantistiche italiane. Attualmente gestisce il 70% dei vigneti dell’area di produzione del Lessini Durello D.O.C.

Formato: 750 ml

Alcool: 11,5%

Temperatura di Servizio: 6/8°C

Per maggiori informazioni: www.maximilianspumante.it