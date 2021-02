Novità Tecniche EIMA. FederUnacoma, i vincitori della ‘seconda tornata’

L’innovazione sarà, ancora una volta, il tema cardine di EIMA International, la grande esposizione della meccanica agricola che si svolgerà a Bologna dal 19 al 23 ottobre prossimo.

Organizzata da FederUnacoma, l’associazione italiana dei costruttori di macchine agricole, la kermesse bolognese – primo evento per il comparto agromeccanico che si realizza “in presenza” dopo le restrizioni imposte dall’emergenza Covid 19 – sarà la vetrina internazionale delle tecnologie di ultima generazione applicate all’agricoltura e offrirà agli operatori di ogni parte del mondo la più ampia scelta di modelli per ogni lavorazione.

In grande evidenza, dunque, le novità di prodotto e le iniziative dedicate ai sistemi di nuova generazione, ma soprattutto il concorso-mostra delle “Novità Tecniche”, che saranno esposte per l’intera durata della rassegna nel Quadriportico del quartiere fieristico.

L’iniziativa dedicata alle “Novità Tecniche”, da sempre uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, ha avuto questa volta una fase di preparazione e selezione più lunga rispetto al solito, per effetto dello slittamento in avanti delle date dell’EIMA (dal novembre 2020 all’ottobre prossimo).

La riprogrammazione della kermesse dovuta all’emergenza sanitaria ha permesso infatti di articolare il premio “Novità Tecniche” in due tranche, prolungando l’apertura dei termini per la presentazione delle innovazioni candidate.

La prima tornata, che ha visto la premiazione di 43 soluzioni inedite – 15 come “Novità Tecniche” propriamente dette e 28 come “Segnalazioni” – si è conclusa il 12 novembre con la proclamazione delle tecnologie vincitrici, nell’ambito dell’EIMA Digital Preview, anteprima virtuale di EIMA International.

La seconda, che ha visto il riconoscimento di altre 12 innovazioni tra quelle giunte successivamente all’attenzione della giuria, si è conclusa a fine gennaio con il completamento di tutte le procedure e delle attività divulgative.

Delle 12 innovazione premiate, cinque sono state riconosciute come “Novità Tecnica”, trattandosi di dispositivi totalmente originali e inediti, mentre le restanti 7 come “Segnalazione”, vale a dire come soluzioni costruttive che si distinguono comunque per efficienza e capacità di migliorare le prestazioni dei mezzi meccanici agricoli.

I 43 modelli vincitori della prima sessione e i 12 vincitori della seconda verranno premiati a ottobre a Bologna, con la cerimonia ufficiale prevista nel corso di EIMA International.

Per il dettaglio delle realizzazioni tecniche che si sono imposte nella seconda tranche è possibile cliccare qui (indicate da new).