Covid. Incubo zona Arancione per Liguria, Toscana, Abruzzo e Provincia di Trento da domenica 14 febbraio. Ecco che cosa cambia per ristorazione e bar

Cosa cambia in sintesi

Resta ovviamente il coprifuoco valido in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5, nelle zone arancioni sono vietati gli spostamenti per uscire dalla regione, salvo comprovati motivi di necessità, salute e lavoro. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività e usufruire servizi non disponibili nel proprio comune.