Nuovo cambio di colore per le regioni. Toscana, Campania, Valle D’Aosta e Bolzano in zona arancione. Emilia, Friuli, Marche, Puglia e Umbria gialle

E’ ufficiale. Le regioni italiane cambiano ancora colore. A partire da domenica 6 dicembre, la mappa dell’Italia muterà ancora colori. Secondo quanto stabilito dall’Iss e dal monitoraggio effettuato sui dati settimanali, il ministro della salute Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza.

Toscana, Valle d’Aosta, Campania e la Provincia autonoma di Bolzano passano così da zona rossa a zona arancione, mentre Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria vanno in zona gialla.

Confermate invece le zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Cosa cambia. In zona arancione ci si può muovere fuori dal Comune o dalla Regione soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola e occorre l’autocertificazione. All’interno del Comune posso muovermi liberamente tra le 5 e le 22. Posso fare attività motoria e sportiva all’interno del comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi. I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie che possono fare solo asporto.