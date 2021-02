Assunzione manodopera per imprese agricole, l’esonero contributivo orfano delle istruzioni Inps

ROMA – Verrà pubblicata a breve la circolare Inps che detterà alle imprese agricole che assumono manodopera, le istruzioni per beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo gennaio – giugno 2020.

Secondo i dettati normativi, al fine di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi Inps, sarà necessario presentare all’Inps una specifica richiesta.

I fondi a disposizione sono limitati, per cui chi non presenterà la richiesta fin già

dai primi giorni dall’emanazione della suddetta circolare, non è improbabile

che si troverà costretto a versare gli importi sospesi. Sono interessate dell’esonero in commento le imprese agricole impegnate nelle attività agrituristiche, apistiche, brassicole (produttori di birra e prodotti correlati), cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole.

L’esonero contributivo interessa il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020, per ‘la parte

dovuta dal datore di lavoro, al netto di eventuali agevolazioni.

L’impresa dovrà avere la regolarità DURC.

Non dovrà avere violazioni accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, dovrà aver rispettato gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali.

Le somme stanziate, come già sopra ricordato, sono piuttosto esigue, per cui la tempestività nella presentazione della domanda sarà determinante.

Se verrà accolta, l’importo dei contributi oggetto di esonero ma eventualmente versati, potranno essere compensati con i contributi dovuti dal datore di lavoro per i periodi successivi alla presentazione della domanda. Se non dovesse essere accolta, il datore di lavoro dovrà versare i contributi originari, maggiorati di interessi e sanzioni.

Leggi DIMENSIONE AGRICOLTURA